The Times розповіло про кібератаки на Україну з Китаю. У СБУ відповіли

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У СБУ спростували інформацію, опубліковану британським виданням The Times з посиланням на "внутрішні документи Служби безпеки України" щодо китайських кібератак на сайти українських державних органів.

Про що написало The Times

У статті видання говориться з посиланням на нібито документи СБУ, що Китай влаштував потужну кібератаку на військові та ядерні об'єкти України у рамках підготовки до вторгнення Росії.

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Видання заявило, що понад 600 вебсайтів, що належать Міністерству оборони в Києві та інших установах, зазнали тисяч спроб злому, які координувалися урядом Китаю. Китайські атаки почалися до закінчення зимових Олімпійських ігор і досягли свого піка 23 лютого, за день до того, як російські війська та танки перетнули кордон.

У статті йдеться про те, що за даними СБУ, атаки Китаю були спрямовані на низку цілей, починаючи від сил прикордонної оборони й закінчуючи Національним банком та залізничним управлінням.

Відповідь СБУ

У Службі безпеки запевнили, що не надавали журналістам жодних документів на цю тему.

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"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю. СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times. В Службі безпеки України наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться", — заявили у відомстві.

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