Мир в Україні – наше головне завдання: Тимошенко про переговори у Туреччині

Тимошенко прокоментував переговори у Стамбулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська делегація наполягатиме на тому, щоб наша країна отримала гарантії безпеки. Проте головна мета переговорів делегацій України та РФ, які сьогодні відбуваються у Стамбулі, – мир.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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"29.03.2022, переговори України з Росією у Стамбулі. Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки України. Мир в Україні – наше головне завдання", – написав він.

Як відомо, від України у переговорах беруть участь:

міністр оборони Олексій Резніков;

радник голови ОП Михайло Подоляк;

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

заступник глави ВП Кирило Тимошенко;

нардеп Андрій Костін;

нардеп Рустем Умеров.

Що ще потребує Україна на переговорах?

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі вимоги:

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