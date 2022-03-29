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Мир в Україні – наше головне завдання: Тимошенко про переговори у Туреччині

29 березня, 11:04
Українські представники встановили пріоритети серед вимог на переговорах у Стамбулі – заступник глави ОП розкрив деталі

Тимошенко прокоментував переговори у Стамбулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська делегація наполягатиме на тому, щоб наша країна отримала гарантії безпеки. Проте головна мета переговорів делегацій України та РФ, які сьогодні відбуваються у Стамбулі, – мир.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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"29.03.2022, переговори України з Росією у Стамбулі. Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки України. Мир в Україні – наше головне завдання", – написав він.

Як відомо, від України у переговорах беруть участь:

  • міністр оборони Олексій Резніков;
  • радник голови ОП Михайло Подоляк;
  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
  • заступник глави ВП Кирило Тимошенко;
  • нардеп Андрій Костін;
  • нардеп Рустем Умеров.

Що ще потребує Україна на переговорах?

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі вимоги:

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  • Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
  • Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.
  • Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
  • Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.