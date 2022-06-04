"Тиранія програє": Зеленський звернувся до американських політиків

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Президент України Володимир Зеленський виступив на 90-й щорічній конференції мерів США. Він запропонував їм поставити крапку в тиранії РФ та приєднатися до відновлення України. Відеозвернення Зеленського опублікував Офіс президента.

"Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє. Люди знову можуть мирно та безпечно жити в українських містах. І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проєкт відновлення України після війни. Я запрошую вас – ваші міста, компанії та фахівців – взяти участь у реалізації цього проєкту. Ви також можете стати саме тими людьми, які обирають захист свободи та ставлять крапку в історії тиранії. Завдяки лідерству Сполучених Штатів та підтримці всіх наших партнерів, українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу", — сказав президент.

Він також пояснив, яким чином американці можуть допомогти у відновленні України після війни.

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"Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу. Тому ми пропонуємо нашим партнерам приєднатися до відновлення України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, зруйнованими російськими ударами", — сказав Зеленський.

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