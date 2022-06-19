Ткаченко нагадав G7 про культуру та медіа України

Міністр акцентував увагу провідних країн світу на проблемах / Колаж "Сьогодні"

Тепер, у тяжкий період боротьби України за свою незалежність та європейські цінності, підтримки потребують наша культура та медіа. На цьому акцентував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який взяв участь в онлайн-зустрічі міністрів медіа та культури країн G7.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Що відомо

Під час зустрічі Олександр Ткаченко розповів та показав відео про російські воєнні злочини в Україні: як Росія вбиває українців, веде агресивну інформаційну війну, вкладаючи у це величезні кошти, і взагалі намагається стерти з землі українську культуру та ідентичність. У цих умовах, зазначив міністр, міжнародні партнери мають надати реальну підтримку українським медіа та працівникам сфери культури.

"Закликав найбільші та найсильніші демократії світу переходити до реальних дій та реальної підтримки, яка буде виражатись саме в грошах, які будуть іти на конкретні потреби в Україну: на підтримку наших медіа, які працюють вже 116 діб цілодобово та без прибутку в Україні, та на підтримку сфери культури та її працівників саме в Україні. Нам потрібна підтримка наших людей та реальна допомога партнерів саме тут, в Україні", – заявив міністр.

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