Щойно була Чорнобаївка! ЗСУ в 13-й і 14-й раз накрили вогнем позиції окупантів

ЗСУ знову накрили російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 1 квітня, збройні сили України знову накрили російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном. Це вже 13-й та 14-й провал окупантів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"37-й. До речі, Чорнобаївка сьогодні 13-й та 14-раз", – повідомив Арестович.

Також про черговий розгром загарбників на тому самому місці написав у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"З 1 квітня. Чорнобаївка", – лаконічно сказав він.

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Було також опубліковано фото пожежі, ймовірно, у Чорнобаївці.

"Здається, ми стали забувати, як виглядає нічна Чорнобаївка", – Написали в мережі.

Що відомо про Чорнобаївку

У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.

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РФ накопичує сили

Російські військові накопичують свої сили у Донбасі, Маріуполі та на Харківському напрямку. Армія РФ збирається завдати нових ударів. Українські військові робитимуть все, щоб зупинити окупантів.

"Російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужні удари. Будемо захищатися. Робитимемо все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер" , – уточнив президент України Володимир Зеленський.

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