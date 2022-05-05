Третя операція з евакуації людей з "Азовсталі" триває просто зараз – генсек ООН

Антоніу Гуттеріш заявив про третій етап евакуації людей з "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив про те, що триває третя операція з евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це Гутерріш заявив на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер, повідомляє Reuters.

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За його словами, вже проведено два безпечні етапи евакуації цивільних у Маріуполі, під час яких майже 500 мирним жителям допомогли залишити місто.

Гутерріш відмовився повідомити подробиці про нову операцію, "щоб не підірвати можливий успіх".

"Я сподіваюся, що продовження координації з Москвою та Києвом призведе до більшої кількості гуманітарних пауз, щоб дозволити цивільному населенню безпечно пройти з місця бойових дій і допомогти надати допомогу тим, хто її гостро потребує", — сказав Гутерріш.

Він додав, що в ООН мають зробити "все можливе, щоб визволити людей із цього пекла".

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Зеленський попросив про допомогу

4 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Він попросив допомогти у вивезенні з "Азовсталі" всіх поранених.

Президент поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 особу, і висловив надію на успішне продовження евакуаційної операції.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив Зеленський.

Президент звернувся до Генсека ООН з проханням посприяти у вивезенні з "Азовсталі" всіх поранених.

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