Третя операція з евакуації людей з "Азовсталі" триває просто зараз – генсек ООН

Антоніу Гуттеріш заявив про третій етап евакуації людей з "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив про те, що триває третя операція з евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це Гутерріш заявив на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер, повідомляє Reuters.
За його словами, вже проведено два безпечні етапи евакуації цивільних у Маріуполі, під час яких майже 500 мирним жителям допомогли залишити місто.
Гутерріш відмовився повідомити подробиці про нову операцію, "щоб не підірвати можливий успіх".
"Я сподіваюся, що продовження координації з Москвою та Києвом призведе до більшої кількості гуманітарних пауз, щоб дозволити цивільному населенню безпечно пройти з місця бойових дій і допомогти надати допомогу тим, хто її гостро потребує", — сказав Гутерріш.
Він додав, що в ООН мають зробити "все можливе, щоб визволити людей із цього пекла".
Зеленський попросив про допомогу
4 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Він попросив допомогти у вивезенні з "Азовсталі" всіх поранених.
Президент поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 особу, і висловив надію на успішне продовження евакуаційної операції.
"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив Зеленський.
Президент звернувся до Генсека ООН з проханням посприяти у вивезенні з "Азовсталі" всіх поранених.