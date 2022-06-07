Три країни світу уклали угоду щодо Зеленського – Фейгін розкрив деталі

Марк Фейгін розповів про "змову" проти Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Париж, Рим та Берлін уклали угоду щодо президента України Володимира Зеленського. Вони хочуть шляхом шантажу вимагати від глави держави, щоб він пішов на мирні переговори. Так, це можна назвати важелем тиску.

Про це розповів російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"У західноєвропейській коаліції між Парижем, Римом і Берліном укладено угоду про те, що вони шляхом шантажу, мовляв, ми вам не дамо озброєння, добиватимуться від Зеленського, щоб він пішов на мирні переговори. Я не бачу іншої аргументації, тому що це є важелем тиску", – заявив Фейгін.

За його словами, він не розуміє як воювати, якщо немає озброєння. Наразі це все компенсується постачаннями з інших країн – США, Великої Британії, Польщі тощо.

"Але як надовго цього вистачить?" – додав журналіст.

Канцлер ФРН змінив позицію щодо передачі Україні зброї

19 травня федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довелося у парламенті країни захищати рішення уряду щодо надання Україні важких озброєнь. Ще місяць тому глава уряду ФРН був проти передачі ЗСУ чогось більш вагомого, ніж каски та бронежилети.

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"Допомагати в обороні країни, яка зазнала жорстокого нападу, – у цьому немає ескалації. Це внесок у віддзеркалення нападу і тим самим якнайшвидше припинення насильства. Усіх нас об'єднує спільна мета – не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти", – наголосив Шольц.

Таким чином німецький політик, рейтинг якого обвалився у квітні на тлі відмови від надання ЗСУ зброї, відповів внутрішнім критикам, які вважають, що озброюючи Україну, Захід лише посилює ескалацію конфлікту.

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