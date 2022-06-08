Туреччина відреагувала на план створення "зернового коридору" у Чорному морі: заява

Мевлют Чавушоглу прокоментував план розблокування експорту українського зерна / Фото: Колаж: Сьогодні

Туреччина вважає реалістичним план створення "зернового коридору" у Чорному морі для експорту зерна із заблокованих українських портів.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Стамбулі на спільній пресконференції з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За словами Чавушоглу, є багато різних шляхів, якими українське зерно може потрапити на ринки, передає "Суспільне. Новини".

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"У питанні "зернового коридору" ми обговорюємо механізм за участю ООН, РФ, України та Туреччини. Вважаємо цей план розумним і прийнятним. Потрібно, щоб російська та українська сторони дали згоду. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з РФ, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання", – сказав турецький міністр.

Чавушоглу наголосив, що Росія та Україна виробляють третину від загальної світової продукції.

За його словами, важливо також узгодити безпеку судноплавства у Чорному морі.

"Якщо неможливо розмінувати, можна утворити безпечні коридори. Повинен бути утворений такий механізм, пропозиція ООН, і в ньому має брати участь і російська сторона, щоб перешкоджати утворенням будь-яких проблем", – заявив глава МЗС Туреччини.

Він наголосив, що окрім створення механізму, потрібна підготовка на технічному рівні, щоб цей механізм працював на практиці.

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Зі свого боку Сергій Лавров заявив, що Україна та Захід намагаються "проблему вивезення зерна перетворити на всесвітню катастрофу". За його словами, частка українського зерна на ринку менше одного відсотка.

"Якщо українська сторона готова забезпечувати прохід чи розмінувати або забезпечувати прохід через мінні поля — будемо сподіватися, що проблема вирішуватиметься. Якщо визріла українська влада, ми співпрацюватимемо", – сказав Лавров.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що президент РФ Володимир Путін може використати розміновані морські шляхи, щоб атакувати Одесу.

"Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлерові Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", – зазначив Кулеба.

Путін обіцяє "не атакувати з моря"

У недавньому інтерв'ю російському пропагандистському каналу глава Кремля Володимир Путін порадив розблокувати вивезення зерна через Одесу та прилеглі порти, пообіцявши не нападати на ці території з моря.

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"Можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України: Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підходи до портів. Ми гарантуємо мирний прохід без жодних проблем. Ми не будемо користуватися ситуацією розмінування, щоб робити атаки з моря", – сказав він.

Крім того, він назвав "найлегшим способом" організувати експорт українського зерна через територію Білорусі. Звісно ж, для цього потрібно зняти санкції з цієї країни. А Лукашенко навіть провів переговори з ООН з цього питання.