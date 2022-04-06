Туреччина повернула посольство у Київ

Посольство повернулося в столицю/Фото: УНІАН, колаж: "Сьогодні"

Турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включно з наданням консульських послуг.

Про це повідомили на сторінці посольства Туреччини в Facebook.

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"Дорогі наші громадяни та українські друзі! Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворились на наш логістичний центр у роботі. А сьогодні (5 квітня. — Ред.) ми повернулись до своєї домівки, у Київ", — йдеться в повідомленні.

З 6 квітня посольство починає свою роботу, включно з наданням консульських послуг, за адресою вул. Панаса Мирного, 22.

Словенія повернула до Києва свого дипломата

Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він уже розпочав роботу.

"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен і вибухи, життя тих, хто залишився в столиці, проходить нормально", – сказав він після прибуття.

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