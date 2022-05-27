Гайдай розповів, чому ЗСУ можуть відійти із Сєверодонецька

Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб уникнути оточення, ЗСУ можуть відійти із Сєвєродонецька. Про це розповів голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі .

"Росіяни не зможуть захопити Луганщину найближчими днями, як пророкують аналітики, нам вистачить сил і коштів тримати оборону. Проте не виключено, що для того, щоб не потрапити в оточення, доведеться відійти", – заявив Гайдай.

Також він розповів, що російська армія увійшла до району готелю "Мир" та автовокзалу".

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У цей же час, проїзд трасою "Лисичанськ-Бахмут" небезпечний через постійні обстріли.

"Ті, хто залишилися на вільній території Луганської області, постійно перебувають у укриттях, виходити на вулицю через щільність обстрілів – майже неможливо. Забезпечуємо людей необхідними речами для виживання", – підсумував Гайдай.

Битва за Донбас

Удосконалені ракети Brimstone, доставлені в Україну з Британії, змінили динаміку на полі бою на сході Донбасу. Ракети загрожують "вразливим" російським формуванням, навіть якщо вони знаходяться за милі від лінії фронту.

Окупанти продовжують обстріл Луганської області намагаючись вийти на її адміністративні кордони. Посилилися обстріли Сєвєродонецька. Кремль посилає підрозділи з південної України для боротьби на Донбасі, але продовження українського опору може, зрештою, змусити його знову змінити стратегію.

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У Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило.

Потужний та тривалий артилерійський удар росіяни завдали Лисичанську. Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і одночасно з артилерії знищував це село та розташоване поруч місто Лисичанськ.