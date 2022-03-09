"У нас війна! Це не пінг-понг": Зеленський просить США терміново передати польські літаки

Зеленський попросив США терміново передати Україні польські винищувачі Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський подякував Польщі за "альтернативу" – готовність надати Україні бойові літаки для боротьби з російськими окупантами. Про це глава держави заявив під час звернення до українців у середу, 9 березня.

"Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також підтверджуємо, що домовленості американської сторони з Польщею – досягнуто", – сказав Зеленський.

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При цьому президент зазначив, що у Вашингтоні пропозицію Польщі називають необґрунтованою.

"Так коли буде рішення? Слухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекладайте відповідальність, а надішліть нам літаки", – заявив Зеленський, додавши, що технічне питання логістики необхідно вирішувати негайно.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у питанні надання Польщею Україні винищувачів МіГ-29 для більш ефективного захисту нашого повітряного простору з'явилися зрушення. Варшава домовилася зі США про компенсацію за авіапарк, який передається нашій країні.

Нагадаємо, про можливу передачу ЗСУ польського парку винищувачів МіГ-29, на яких вміють літати наші пілоти, заговорили ще 6 березня.

США дуже швидко дали "зелене світло" НАТО на постачання винищувачів Україні. Трохи раніше секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав можливою альтернативою, яка б могла замінити вимогу закрити небо над Україною.