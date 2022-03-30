У нас же гуляй-поле, ми не знали, що треба боятися. На Банковій з автоматами чекали ворожий десант – Арестович

Олексій Арестович заявив, що десант РФ планував висадку на ОПУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про події перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Другий десант росіян (після Гостомеля) планував взяти штурмом Офіс президента, але в Києві їх зустріли з автоматами.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

Реклама

"Ми з автоматами тут уже всі були готові зустрічати. Ви уявляєте собі десант на Офіс президента, на Печерську, який би був шок? На цей шок вони розраховували", – додав Арестович.

За його словами, і диверсанти, які йшли на міста, і спроби увійти на Оболонь – все це робилося для того, щоб виникла паніка, щоб керівництво держави просто втекло. Арестович додав, що загалом такий план є дуже ефективним. Якби в Україні була така сама система жорсткої централізованої влади, як у Росії, тоді можна було б паралізувати країну.

"Але ж у нас "безлад" – вічний Майдан та гуляй-поле, ми просто не знали, що нам потрібно панікувати, і хлопці з Оболонської тероборони та наш спецназ постріляли їх там прямо на місці", – розповів Арестович.

Реклама

Арестович заявив, посилаючись на оперативну інформацію, що російські загарбники не відмовляються від наміру фізичного знищення президента України Володимира Зеленського чи когось із представників вищого керівництва країни.

"Я вам скажу, я теж у першій п'ятірці на ліквідацію", – заявив Арестович.

Він сказав, що диверсанти чотири рази стріляли безпосередньо на Банковій.

Реклама

"З іншого боку, масована ракетна атака на Офіс президента – це знищення всіх шляхів до переговорів. З ними ж після цього взагалі ніхто у світі не став би мати справу", – уточнив Арестович.

Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться на початку травня

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться наприкінці квітня – на початку травня.

Арестович заявив, що гуманітарна катастрофа, така як у Маріуполі чи Ізюмі, довго не триватиме.

"Місяцями вона не триватиме. Росіяни не утримають територію цю місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня — на початку травня все має поступово закінчитися", — сказав він.