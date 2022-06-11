"Путін має план на 120 днів війни": в ГУР назвали мету Кремля

В ГУР розповіли, чи є у Путіна сили на довготривалу війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не відмовилася від плану повного захоплення України. Наразі Кремль має план на 120 днів війни, який буде коригуватися залежно від успіхів окупантів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує пресслужба ГУР МОУ.

Реклама

"Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої "спеціальної військової операції", про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти", – зазначив представник ГУР Міноборони.

Скібіцький розповів, що у зв'язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

За даними ГУР МОУ, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.

Як повідомив Скібіцький, противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти Збройних сил України.

Реклама

Втрати окупантів на 11 червня

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії РФ з початку війни становлять:

особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1419 (+10) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од.,

артилерійських систем – 712 (+0) од.,

РСЗВ – 222 (+0) од.,

засобів ППО – 97 (+0) од.,

літаків – 212 (+0) од.,

вертольотів – 178 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,

крилатих ракет – 125 (+0) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,

спеціальної техніки – 54 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 червня: загроза з Білорусі, кораблі Росії готові до ракетного удару з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ та Сєвєродонецьк, а також постійно обстрілює позиції ЗСУ по всій лінії фронту.

Реклама

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 11 червня: за останню добу ліквідовано 150 окупантів, знищено 10 танків та 16 броньованих машин!