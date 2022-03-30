У Путіна яхти та гарний манікюр. Арестович вважає блефом загрози Москви про ядерний удар

Арестович: "Путін будує палаци та яхти і заводить коханок не для того, щоб загинути в полум'ї ядерної війни". Фото: колаж "Сьогодні"

Російська влада не поставлять країну на межу загрози ядерної війни. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю BBC.

За його словами, Кремль побоявся оголосити загальну мобілізацію і тим більше не наважиться розв'язати ядерну війну. Арестович упевнений, що насамперед цього не бажає президент Росії Володимир Путін.

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"Це людина, яка робить гарний манікюр, що сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, яка будує палаци та яхти, і заводить коханок не для того, щоб загинути в полум'ї ядерної війни. Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, бо в Росії могла б непередбачено змінитися громадська обстановка, ніколи не поставлять народ, якому вони побоялися автомати дати під загрозу ядерної війни", – пояснив радник голови Офісу президента.

Він також додав, що у разі, якби Путін все ж таки зважився "натиснути червону кнопку", його ліквідувала б власна служба безпеки.

"Його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність", – наголосив Арестович.

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Крім того, радник голови Офісу Зеленського впевнений, що російські війська не використовуватимуть хімічної зброї в Україні.

"Хімічна атака була ефективною лише у Першу світову війну, оскільки ніхто не знав, як із нею боротися", – пояснив Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Кремлі відхрестилися від своїх же загроз використання ядерної зброї.

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Нагадаємо, після того, як путінський бліцкриг атаки на Україну провалився, глава РФ наказав своїм генералам підготувати ядерну зброю.