Росія має великі проблеми! У Чорному морі з'явилася друга Чорнобаївка

На острові Зміїний не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

У соцмережах активно розповсюджується інформація, що нещодавно біля Одеси українськими Збройними силами було знищено фрегат "Адмірал Макаров". Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував ці чутки. Він заявив, що офіційного підтвердження поки що немає.

Про це він розповів телеведучій телеканалу "Україна 24" Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEDOM.

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За його словами, острів Зміїний стає дедалі важливішим місцем українського опору.

"Зміїний також стає деякою такою морською Чорнобаївкою. Наші Збройні сили і вперше, і вдруге завдали поразки противнику там. Було знищено пункт управління, було знищено радіолокаційний пункт, тобто те, що працює з небом. Є успіхи".

Також поблизу Зміїного будинку підбито два патрульні катери. Братчук стверджує, що про військові успіхи України можна і треба говорити, але ще багато роботи.

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Також речник відзначив цікавий факт про острів Зміїний. Адже це була вотчина давньогрецького героя Ахілла.

За легендами, цей острів з'явився для Ахілла. Його мати підняла цю землю з дня морського і вважається, що тут Ахіл і похований.

"Я не хочу говорити, що сила давньогрецького героя допомагає, просто хочу нагадати один важливий факт. Острів Зміїний адміністративно є територією Одеської області, тому такий наш внесок у спільну українську перемогу".

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

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Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До Мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані нах*й". Потім був потужний обстріл острова, і прикордонники потрапили в полон.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України.