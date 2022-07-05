У Залужного пояснили, чи потрібен військовозобов'язаним дозвіл на пересування Україною

У Валерія Залужного прокоментували інформацію про те, що військовозобов'язаним начебто заборонений виїзд із місця проживання / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовозобов'язані українці при зміні місця проживання мають повідомити відповідні органи, однак можуть пересуватися Україною без отримання дозволів.

Про це розповіла координатор руху адвокатів Збройних сил України, радниця головнокомандувача ЗСУ з юридичних питань Євгенія Рябека, передає РБК-Україна.

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Рябека прокоментувала інформацію про те, що військовозобов'язаним начебто заборонений виїзд із місця проживання без дозволу військкомату. За її словами, в повідомленні Генштабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", – пояснила радниця головнокомандувача Валерія Залужного.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися – на той час – в військкомат, а сьогодні – до центра військового комплектування – знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

"Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така – щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", – припускає Рябека.

За її словами, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл – мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.