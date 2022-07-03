У Зеленського дали різку відповідь на ультиматум Москви

Подоляк відповів на слова Пєскова/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, що Україні "доведеться зрозуміти ще раз усі наші (російські — ред.) умови".

Подоляк опублікував у Twitter список вимог до Росії.

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Подробиці

Подоляк назвав умови, за яких Україна готова домовлятися про припинення війни з Росією.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєсков може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", — написав Подоляк.

Путін випрошує зброю для війни

Президент РФ Володимир Путін звернувся по допомогу до країн Центральної Азії, оскільки країні-агресору не вистачає озброєння, щоб продовжувати війну в Україні. Також диктатор хоче повернути свій вплив у цьому регіоні. Натомість Путін обіцяв "забезпечити захист та безпеку" цим країнам. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, великих запасів у РФ немає, зброя у них переважно радянська, тому Путін її й просить.

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"Щоб вони зняли зі зберігання або віддали ту, яка є в контактах, або віддали ту, яка є у військових частинах для того, щоб Російська Федерація змогла швидко поповнити свої запаси технічно справною зброєю. Головне питання – технічна справність цієї зброї", – сказав Жданов.

Він заявив, що Путін намагається легітимізувати себе на міжнародному рівні, для чого і був використаний саміт країн Каспійського басейну.

Жданов додав, що у такий спосіб президент РФ хотів показати, що "Росія сьогодні не на задвірках міжнародної політики, а має якийсь вплив і має якісь важелі на міжнародній арені".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Офісі президента прокоментували можливі переговори України з Росією. Також ми писали, що РФ може почати бомбардувати Київ, щоб змусити до переговорів.