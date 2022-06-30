Удари ракетами по Києву, Кременчуку та Миколаєву різко підвищують загрозу ядерної війни – теорія "сходів Кана"

Математик, який розробив теорію ескалації, здатну привести до Третьої світової, у 60-х роках дуже точно описав послідовність подій, яку зараз ми спостерігаємо в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Третій день поспіль Росія робить жахливі акти терору. 29 червня вона вдарила по багатоповерхівці в Миколаєві. Раніше ракета влучила у торговельний центр у Кременчуці та житловий будинок у Києві. Росія щоразу формально виправдовувалася – цілилися у військовий об'єкт, але не влучили. Ця ситуація турбує західних експертів. Вважається, що демонстративні обстріли цивільних об'єктів вказують на перспективу ядерних ударів. З цього приводу у США є ціла теорія, розроблена за часів Холодної війни.

Ця теорія називається "сходи Кана". Ми її перевірили – і виявили, що "сходи Кана" дивовижно точно описують війну в Україні від її початку і до поточного моменту. Погана новина в тому, що поточний момент, відповідно до "сходів Кана" – останній перед застосуванням ядерної зброї.

Сходи Кана – що це таке?

Є така математична штука – "теорія ігор". Що вона вивчає?

Припустимо, у двох людей, які протистоять один одному, приблизно однаковий рівень інтелекту. У когось з них є можливість зробити перший хід, у другого – відповісти. І так далі. Чи можна скласти математичну модель, яка прогнозувала б їхні можливі ходи? Модель могла б вийти у вигляді дерева, де попередні ходи визначають можливі наступні. Або у вигляді сходів, якщо йдеться про очевидну послідовність ходів.

Якось теорію ігор (та інші подібні теорії) вирішили накласти на можливий ядерний конфлікт. Плодом стали так звані "сходи Кана".

Сходи Кана описують послідовність дій від конфлікту між державами за умов мирного співіснування до повного знищення цивілізації внаслідок світової ядерної війни.

Вони складаються з 44 "ступенів", розділених сімома "межами":

1 ступінь – "уявна криза", тобто якийсь політичний конфлікт, який сторони не хочуть вирішувати мирно та погрожують війною.

У нас це вже було, коли Путін вимагав від НАТО погоджувати з ними військові навчання та обмежити присутність поблизу кордонів Росії. А США відповіли йому відмовою.

Ультиматуми Росії світовій спільноті озвучував 2021 року Сергій Лавров. Його не стали слухати. / Фото: lenta-ua.net

44 ступінь, останній називається "безглузда війна". Сам Кан так описував цей ступінь – "всі кнопки натиснуті, а особи, які приймають рішення, та їхні співробітники йдуть додому – якщо вони все ще мають дім; вони зробили свою роботу.

Такого, звичайно, ще не було. І, може, не буде.

Теорія стара – розроблена у 60-ті роки. Але проблема в тому, що математика – точна наука. Те саме стосується теорії ігор.

Західні експерти все частіше згадують про сходи Кана після початку війни в Україні. Вони роблять висновок, що загроза ядерного удару вже вища, ніж під час легендарної Карибської кризи. Нещодавно про це написав авторитетний The Atlantic. І сходи Кана там теж згадують.

Межі – чому в теорії Кана це важливо

44 кроки до повного краху розділені Каном на 7 меж ("thresholds"). Їхнє значення сам Кан описував за аналогією з семиповерховим універмагом.

Ви спочатку завжди знаходитесь на першому поверсі (у Кана перша межа називається "не розгойдуй човна" – тобто війни ще немає, але є загрозливі заяви). Потім ви піднімаєтеся ліфтом – можливо, на другий поверх. Але можете його пропустити, поїхати вище.

На кожному поверсі є кілька відділів і, знаходячись на цьому поверсі, ви можете зайти в будь-який з них або пройтися вибірково. Кан зазначає: ви можете ходити по відділах у будь-якій послідовності. Тобто не обов'язково йти ступенями один за одним.

Але ви при цьому не можете відвідати відділи, розташовані на інших поверхах, поки не підніметесь або не опуститесь. Також ви не можете стояти на одному місці й нічого не робити.

Поверхи – це межі в теорії Кана, а відділи універмагу – ступені його сходів. Судячи з теорії Кана, ми зараз на третьому поверсі ядерного універмагу. На цьому поверсі вже можливе застосування ядерної зброї. При цьому Кан стверджує – застосування можливе, але всі впевнені, що ядерна зброя не застосовуватиметься.



Третій поверх ядерного універмагу

Цей поверх, точніше, межа називається "Інтенсивна криза". Поверх на сходах Кана знаходиться вище за межу, на якій застосування ядерної зброї є немислимим. Тобто теперь її вже можуть застосувати. Ось ступені цієї межі:

Останній пункт викликає найбільший оптимізм. Чому, зараз пояснимо.



І що далі? Теорія другої відповіді

У зв'язку з усім описаним є два висновки. Поганий і не дуже поганий.

Почнемо з поганого. Використовуючи метафору самого Кана, товари на третьому поверсі ядерного універмагу майже всі вже розкуплено.

Нещодавно здавалося, що тут ще є свобода для маневру. Але після того як Росія розпочала ракетні обстріли українських міст, ситуація різко загострилася.

У західних експертних колах є думка, що орки свідомо б'ють по цивільних об'єктах, таких як торговельний центр у Кременчуці. Це викликає обурення та лють у всьому світі. Проте емоції вже не будуть такими сильними, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по українських позиціях.







На Заході є думка, що Росія свідомо б'є по цивільних об'єктах, щоби викликати більше обурення. І цим пом'якшити можливу реакцію на тактичний ядерний удар.

Є привід для тривоги. Така демонстрація сили в логіці Кана передує офіційному оголошенню війни та "начебто випадковому" застосуванню ядерної зброї.

А якщо набір опцій на "третьому поверсі" майже вичерпано, то залишилося тільки оголосити війну, шарахнути кудись тактичним ядерним боєприпасом. А потім підніматись на наступний поверх.

А наступний поверх – черговий етап ескалації у Кана називається "дивна криза" (Bizzare crisis). На цьому етапі атомні бомби вже літають між країнами, залученими до конфлікту, як комарі на болоті.

Щоправда, це ще не кінець. Війна ще не набула статусу світової.

Вже коли світові держави вирішать втрутитися, розпочнеться цілеспрямоване знищення міст – "міська ядерна війна". Ось тоді – Армагеддон.

У теорії Кана є важливий елемент – друга відповідь. Тобто вже переживши ядерний удар, США чи Росія все одно зможуть відповісти ще раз.

Ця друга відповідь покладе край всьому, оскільки захиститися від другого удару вже не буде ресурсів. Не залишиться системи ПРО, Залізного куполу або закритого неба.

Це саме той 44-й ступінь сходів, який ми згадали спочатку. Всі кнопки натиснуті – і співробітники їдуть по домівках пити горілку.

Тепер про хороше. Можливо, Кан помиляється. З того часу як була розроблена його теорія, світ таки змінився.

На те, що Кан помиляється, вказує описаний нами 20 ступінь. Світові санкції проти держави-агресора було насправді запроваджено значно раніше. Не просто раніше, адже через сходи за правилами його теорії можна й перестрибнути. Вони були запроваджені одразу, як почався військовий конфлікт. Тобто ще на "попередньому поверсі", який у Кана пов'язаний з підготовкою війни та початком бойових дій.



А що на попередньому поверсі?

Попередній поверх називається "традиційна криза". Це коли човен вже активно розгойдують, але застосування ядерної зброї все ще є немислимим. Санкції на цьому поверсі не передбачені. Але характер і цього етапу Кан описує напрочуд точно:

4 ступінь. Посилення позицій – протистояння заяв.

5 ступінь. Демонстрація сили.

6 ступінь. Значна мобілізація.

7 ступінь. Юридичні знущання – відновлення (Legal Harrasment – Retoration). Незрозумілий термін сам Кан пояснює так: "можна діяти дуже вороже і провокаційно, але в рамках міжнародного права". Це було визнання ДНР\ЛНР перед війною. Вражаюче, але росіяни навіть використовували слово "визнання" – у плані захоплення територій у межах адмінкордонів Донецької та Луганської областей.

Незрозумілий термін сам Кан пояснює так: "можна діяти дуже вороже і провокаційно, але в рамках міжнародного права". Це було визнання ДНР\ЛНР перед війною. Вражаюче, але росіяни навіть використовували слово "визнання" – у плані захоплення територій у межах адмінкордонів Донецької та Луганської областей. 8 ступінь. Переслідування актів насильства. Пояснення таке: "більш-менш законні акти насильства або інші інциденти, спрямовані на переслідування (…) залякування та іншу шкоду, ослаблення чи деморалізацію противника". Тут йдеться про "денацифікацію" України. Вже призабутий термін часів початку війни, який уже вийшов з обороту. Путін з 2014 року говорить про радикалів-націоналістів-бендерівців. Але він вперше заговорив про намір розправитися з ними лише 21 лютого – за три дні до початку війни:

"Радикали організували терор та переслідування — українські міста захлеснула хвиля погромів та насильства. Неможливо згадувати без тремтіння про трагедію в Одесі. Злочинці, які вчинили це злодіяння, не покарані. Але ми зробимо все, щоб їх знайти, покарати і віддати до суду."

9 ступінь. Драматичні військові протистояння. Це, зрозуміло, початок воєнних дій. Цікавий коментар Кана до цього пункту: "Якщо є пряма конфронтація ("віч-на-віч"), яка здається суворим випробуванням нервів, дій, рішучості чи нерозсудливості, то всі учасники та спостерігачі виявлятимуть великий інтерес до цих дій". Все так і було, якщо пам'ятаєте.



Хто ви, докторе Стренджлав

На відміну від інших математиків і стратегів, які займалися перспективами ядерної війни, які і за життя не користувалися популярністю, Германа Кана обезсмертив Стенлі Кубрик, що зняв чорну комедію "Доктор Стренджлав". Вона вважається одним з найкращих фільмів усіх часів.

Розповідають, що Кубрик консультувався з Каном, коли готував матеріали до фільму. Кубрика вразила холодна обачність вченого, який рахував втрати мільйонами – і стверджував, що Америка має готуватися до обмеженої ядерної війни.

Рейтинг фільму "Доктор Стренджлав" Стенлі Кубріка. Вважають, що образ доктора з чорної комедії частково увібрав риси Германа Кана. / Фото: film.ua

У результаті головний персонаж його фільму, що став архетипом "шаленого вченого" – в інвалідному візку, з сильним німецьким акцентом і синдромом інопланетної руки, що затягнута в чорну рукавичку й іноді зигує сама по собі, увібравши в себе й риси Кана.

Герман Кан зовні не надто схожий на героя чорної комедії Стенлі Кубріка. Але, кажуть, він – один із прототипів доктора Стренджлава



Кан у реальному житті на комедійного персонажа схожим не був. Він походив з єврейської родини, яка встигла виїхати з Європі до США ще до початку епохи Гітлера. Кан провів дитинство у Бронксі – і він говорив без жодного німецького акценту.

Та факт у тому, що Кан був видатним дослідником. Мало хто знає, але саме Кану належить найпоширеніший термін "ескалація збройного конфлікту". Цей термін, до речі, дуже люблять росіяни.

Кан є засновником Інституту Хадсона – американського аналітичного центру, який у 1987 році точно передбачив трансформацію ринку праці та виведення капіталу з країни на тлі комп'ютеризації. Це було вже після смерті Кана у 1983.

Інститут Хадсона консультував Трампа щодо Північної Кореї. Як відомо, США погрожували Кореї ядерним ударом, при цьому пропонуючи роззброюватися. Це було на кшталт Кана. Та й на кшталт доктора Стренджлава теж...