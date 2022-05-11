Загроза хімічного удару по Маріуполю, зупинка транзиту газу через Луганщину та інші події 11 травня

Важливі події 11 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 11 травня, існує загроза, що Росія може здійснити хімічну атаку на Маріуполь. Таким чином окупанти хочуть знищити людей. Крім цього, через дії ворога Україна припинить транзит газу через станції на Луганщині.

У Маріуполі окупанти можуть застосувати хімічну зброю

Депутат міськради Маріуполя Олександр Лашин повідомив, що російські окупанти можуть застосувати зброю масового ураження на території Маріуполя. За його словами, така інформація йому надійшла від маріупольців, які продовжують залишатися у місті.

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Депутат міськради зазначив, що росіяни не перестають бомбардувати Азовсталь та намагаються стерти комбінат з лиця землі, де продовжують знаходитися цивільні та військові.

"Вчора до мене надійшла інформація, що на завтра, 11 травня, запланована росіянами якась велика хімічна атака. Цю інформацію я отримав від маріупольців, що знаходять зараз у місті. Вони це передали, щоб наші захисники мали можливість максимально підготуватися до цього та, щоб дати найбільший розголос таким діям ворога. Йде справжній геноцид українського народу", — повідомив Лашин.

Він додав, що звернувся до світової спільноти та сподівається, що наші друзі та партнери зможуть вплинути на цей процес та на РФ, щоб вони не застосовували хімічну зброю.

Україна припинить транзит газу через станції на Луганщині

З 11 травня Україна змушена припинити транзит газу через станції Луганщини, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території.

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"Дії окупантів унеможливили подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що знаходяться на тимчасово окупованій території України. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на контрольованих РФ територіях", — йдеться в повідомленні пресслужби Оператора ГТСУ.

Також наголошується, що втручання загарбників у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.

"Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливе тимчасове перенесення недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на фізичну точку з’єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території", — додали в компанії.

В Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. З 6 до 11 травня курсуватиме один маршрут.

Сьогодні вирушить потяг:

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16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення може змінюватись.

У Харкові проголосують за перейменування Московського проспекту

У середу, 11 травня, міська рада Харкова проголосує за перейменування Московського проспекту. За результатами опитування місцевих жителів, його перейменують на проспект героїв Харкова.

"Проспекту Московського у Харкові, звичайно ж, не буде. Його перейменування заплановане буквально на завтра. Це прерогатива сесії міської ради", — заявив директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

Він додав, що в ході засідання Топонімічної комісії було ухвалено рішення про винесення на голосування міськради перейменування: Московського району на Салтівський район, Білгородського шосе на Харківське шосе, Білгородського узвозу на вулицю Героїв Спасителів.