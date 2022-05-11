Україна має говорити з Росією з позиції сили – цитати світових лідерів 11 травня

Західні політики чекають на перемогу над Росією / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні лідери в черговий раз пояснили, навіщо Україні потрібна нова зброя і яку шкоду світовій продуктовій системі завдала агресія Росії. Також з'ясувалося, що Кремль активно веде космічну війну.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати 11 травня 2022 року.

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Заяви з ЄС

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що кінець війни вже близько, але Україні потрібна зброя.

"Я питаю цих людей (противників поставок зброї – Ред.): для вас будь-яке закінчення цієї війни не гратиме жодної ролі? Чи повинні українці впасти на коліна, розірвані росіянами? Ви цього хочете?! Війни добігають кінця. Проте за стіл переговорів треба сідати з позиції сили, і зараз йдеться про створення цієї позиції для українців ", – заявив європейський політик.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц акцентував увагу на тому, що тепер Україна є замінованою країною.

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"Ті, хто живе в Німеччині, знають, що ми досі знаходимо бомби, які падали під час Другої світової... Україні доведеться ще сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки – всі снаряди, що зараз запускаються, можуть роками залишатися в грунті" , – сказав Шольц.

США

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість ситуацією на світовому продовольчому ринку.

"Україна є найважливішим джерелом сільськогосподарської продукції та ключовою ланкою у глобальному ланцюжку постачання продовольства. Блокада з боку Росії перешкоджає вивезенню цих товарів та загрожує мільйонам людей у ​​всьому світі недоїданням та голодом. Блокада має бути припинена" , – сказав представник Білого дому, передає CNN.

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Космічні війни

Американський бізнесмен Ілон Маск підтвердив, що Росія намагається зламати глобальну супутникову систему Starlink, але у московських хакерів нічого не виходить.

"Starlink досі чинила опір спробам російської кібервійни заглушити і зламати, але вони нарощують свої зусилля" , – відзначив мільйонер .

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас заявила, кібератаки з РФ завдали істотних збитків бізнесу по всій Європі.

"Наміри та зловмисні кібератаки були зроблені Росією до її вторгнення в Україну, що призвело до серйозних наслідків для людей та бізнесу по всій Європі. Ми продовжуємо засуджувати зловмисну поведінку Росії на суші, на морі та в кіберпросторі", – розповіла Ліз Трасс.

До речі, за даними британського видання The Times із посиланням на представників космічних сил західних країн, Росія атакує супутники на орбіті Землі, щоб заглушити GPS-сигнали літаків, кораблів, автомобілів та навіть звичайних смартфонів.

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