Україна готова на будь-який формат обміну своїх у Маріуполі – Зеленський

Російські окупанти продовжують бомбити місто / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих РФ цивільних та військових у Маріуполі на росіян.
Про це глава держави заявив у Telegram.
"Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Європейської ради у Києві.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав місцевих жителів евакуюватися з міста. На сьогодні заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого віку.
- Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, у тому числі діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарні біля заводу "Азовсталь", що зазнала бомбардування, нікого не було.
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор з мирними громадянами.
- Також повідомлялося, що росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок.