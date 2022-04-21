Україна готова провести переговори з російською стороною у Маріуполі – Подоляк

Подоляк про переговори з РФ у Маріуполі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу Президента, член української переговорної делегації Михайло Подоляк заявив, що українська сторона готова провести спеціальний раунд переговорів із Російською Федерацією у Маріуполі.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", – написав Подоляк.

Війна закінчиться прямими переговорами Зеленського та Путіна

В Офісі президента розраховують на фінальний етап війни у якості перемовин президентів України та Росії. До цього вже активно готуються. Більше того, наразі йде обговорення документу мирної угоди, запропонованої української стороною. Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк телеведучому каналу "Україна 24" в ефірі проєкту FREEDOM.

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Росія отримала на розгляд варіант мирної угоди, запропонований українською стороною. Жодних інших документів в переговорному процесі не фігурує, уточнив Подоляк.

"У Стамбулі українська сторона передала формальну пропозицію, яку зараз вивчають у РФ. Далі йде обговорення українського документа, жодних інших документів немає. Є зустрічні пропозиції по цьому документу, він єдиний. Жодних нових ввідних не було, йде робоче обговорення пропозицій, зроблених Україною в Стамбулі", — пояснив радник ОП.

Також Михайло Подоляк висловив припущення, що війна скінчиться перемовинами Зеленського із Путіним. За його словами, така зустріч може статися в будь-який момент, якщо на те буде воля президента Зеленського, який, до всього, на переконання Подоляка, є єдиним джерелом достовірної інформації. Про строки такої зустрічі поки говорити безпідставно, — їх визначить хід бойових дій на Донбасі.

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