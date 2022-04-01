Україна та Росія розпочали новий раунд переговорів – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. / Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Україна та Російська Федерація сьогодні, 1 квітня, розпочали новий раунд переговорів.

Про це повідомив сайту "Сьогодні" радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За його словами, переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп.

Головна мета України

Раніше Михайло Подоляк розповів, що на переговорах із Росією Україна хоче отримати конкретику. За його словами, наша країна на сьогодні виступає ініціатором перегляду правил контурів безпеки та з ініціативою змінити підхід до того, як потрібно врегулювати подібні конфлікти.

"На переговорах ми хочемо отримати конкретику. Ось Україна – вона має свою армію, вона її захищатиме. Але ми хочемо, щоб поряд з цим були міжнародні юридичні гарантії, які візьмуть на себе країни з потужними арміями (Британія, США, Туреччина). Ми хочемо, щоб були юридично прописані гарантії, що, якщо починається агресія, то ми не починаємо бігати по світу і шукати допомоги, а є конкретні країни, які допомагатимуть. Ми хочемо, щоб це було чітко зафіксовано", – розповів радник голови ОП.

Нагадаємо, голова української делегації Давид Арахамія заявив, що вже настала потреба зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, вже за тиждень планується напрацювати те, що залежить від учасників переговорного процесу.

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