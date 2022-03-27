Україна та Росія проведуть переговори у Туреччині – Арахамія

Арахамія анонсував новий раунд переговорів України та РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо припинення бойових дій відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

Про це повідомив у Facebook голова парламентської фракції "Слуга народу", учасник української делегації на переговорах Давид Арахамія.

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"Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", – написав Арахамія.

У Туреччині вважають, що Україна та РФ близькі до консенсусу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв про готовність до посередництва у переговорах Москви та Києва. За його словами, Україна та Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу.

Зокрема, зазначив турецький лідер, пункти стосуються вступу України до НАТО, офіційного статусу російської мови, часткового роззброєння та колективної безпеки.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував Ердогану за підтримку, але зазначив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів не існує.

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Переговори Кулеби з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у турецькій Анталії 10 березня завершилися безрезультатно.