Україна може виграти війну до кінця року: головні заяви влади за 7 липня

Україна може завершити війну перемогою Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 134-й день повномасштабної війни з Росією. Окупантам не вдалося повністю захопити Луганську область, світ посилює санкції проти Росії, а Україна сподівається перемогти ворога до кінця поточного року.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 7 липня.

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Президент України підбив підсумки 133-го дня війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни в ніч на 7 липня і повідомив, що армія міжнародного злочинця Володимира Путіна здійснила цинічний та варварський обстріл харківського педагогічного університету. При цьому ЗСУ продовжують наступати на Херсонщині та в Запорізькій області.

" Сьогодні у Харкові російським ракетним ударом було зруйновано педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукову бібліотеку. Це точність до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар найбільше підходить. Тільки ворог цивілізованості та людяності може робити такі речі – бути ракетами по університету, педагогічному університету", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що західна артилерія запрацювала дуже потужно.

"Та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Його точність справді така, як необхідно. Наші захисники завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожної тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість ним поставок. Українські сили просуваються на кількох тактичних напрямках, у тому числі і на півдні – на Херсонщині, у Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – вся суверенна територія України буде українська", – пообіцяв Зеленський.

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Мета України – антиросійський санкційний зашморг

Санкції проти Росії посилюються. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Вже 55% плану дій групи Макфола-Єрмака виконано. Під санкціями виявився імпорт російського золота, G7 планує обмежити російську нафту, а відключення російських банків від SWIFT триває. Газове ембарго – наступний крок. Антиросійський санкційний зашморг – ось наша мета", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Антиросійський санкційний зашморг – ось наша мета"

Україна може виграти війну до кінця року

Україна може виграти війну проти Росії до кінця 2022 року Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов у коментарі для "Апостроф TV".

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"Нам би дуже хотілося, щоб це сталося, але для цього мають бути певні чинники. Якщо кількість та якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але продовжуватимемо боротьбу за незалежність", – зазначив голова РНБО.

Данилов також наголосив, що перемогою у війні стане вихід України на держкордони початку 2014 року.

Олексій Данилов: "Україна може виграти війну до кінця року"

Окупантам не вдалося повністю захопити Луганську область

Російські війська намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області та подолати опір наших бійців, але не все в них виходить. Про це говориться у зведенні Генштабу ЗСУ 7 липня.

"На Слов'янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль. Противник намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над Луганською область", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 36 650 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 36 650 солдатів та 1602 танка. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1602 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 3797 (+8) од.;

артилерійських систем – 815 (+3) од.;

РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;

засобів ППО – 107 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

вертольотів – 187 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);

крилатих ракет – 155 (+2);

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17) од.;

спеціальної техніки – 66 (+1).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Раніше Американський інститут дослідження війни заявив про те, що російські окупанти значною мірою ініціювали оперативну паузу в Україні.

Також секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов розповів про нової тактики окупантів в Україні.