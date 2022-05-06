Україна може закрити небо над Маріуполем. Маломуж назвав терміни

Україна може збільшити запаси ППО / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські протиракетні комплекси "Стугна" та "Корсар" не гірші "Джавелінів", – вважає голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж. А щоб повністю закрити небо над Маріуполем, потрібно кілька місяців.
Про це він розповів телеведучому Віталію Прудіусу в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".
Маломуж заявив, що українські "Стугна" та "Корсар", а також радянський протиракетний комплекс "Точка У" – не гірші за "Джавелинів", але ними не запасалися достатньо до війни.
Ситуацію, на думку розвідника, варто переглянути і докорінно виправити. Тоді державні кордони України будуть захищеними від російських танків та БТРів.
"Якби замість півтори тисячі поставили вздовж кордону в усіх напрямках десятки тисяч таких протитанкових ракетних комплексів, шансів пройти у росіян не було б. Нам треба створювати власну модель безпеки, інтегровану в НАТО, тоді наша армія технічно стане непереможна взагалі".
За експертною інформацією розвідника, у росіян вичерпуються ракети "Калібр" та "Іскандер".
"Їх залишилась невелика кількість на підводних човнах в Чорному та Каспійському морях. Частина ракет запускається з прилеглих територій РФ і Білорусі та стратегічних бомбардувальників".
Микола Маломуж висловив думку, що розповсюдити рівномірно по всій території України ППО для захисту від авіа- та ракетних ударів окупантів неможливо. Однак, сьогодні українська сторона збиває 60-90% крилатих ракет.
"Щоб забезпечити стовідсотковий захист, нам потрібно ще півтора-два місяці нарощувати наші протиракетні та протиавіаційні комплекси, які поступають з-за кордону. Їх слід освоювати, бо вони нові".
Освоєння йде швидко, звітує розвідник, і скоро Україна зможе повністю закрити небо над Маріуполем.
"До цього часу треба дожити. Дай бог, щоб наші бійці там утрималися, а для цього потрібна велика робота військовиків – проведення операції, а також дипломатичний формат, який збереже життя цивільним і військовим".
Маломуж нагадав, що політичне керівництво України свого часу віддало тактичне ядерне озброєння та ракетні комплекси Росії, прийнявши історично невірне рішення.
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- 11 лютого стало відомо, що зі Сполучених Штатів Америки до України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великобританії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США. В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалило надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великобританією та Польщею.
- Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.