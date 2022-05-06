Україна може закрити небо над Маріуполем. Маломуж назвав терміни

Україна може збільшити запаси ППО / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські протиракетні комплекси "Стугна" та "Корсар" не гірші "Джавелінів", – вважає голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж. А щоб повністю закрити небо над Маріуполем, потрібно кілька місяців.

Про це він розповів телеведучому Віталію Прудіусу в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Маломуж заявив, що українські "Стугна" та "Корсар", а також радянський протиракетний комплекс "Точка У" – не гірші за "Джавелинів", але ними не запасалися достатньо до війни.

Ситуацію, на думку розвідника, варто переглянути і докорінно виправити. Тоді державні кордони України будуть захищеними від російських танків та БТРів.

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"Якби замість півтори тисячі поставили вздовж кордону в усіх напрямках десятки тисяч таких протитанкових ракетних комплексів, шансів пройти у росіян не було б. Нам треба створювати власну модель безпеки, інтегровану в НАТО, тоді наша армія технічно стане непереможна взагалі".

За експертною інформацією розвідника, у росіян вичерпуються ракети "Калібр" та "Іскандер".

"Їх залишилась невелика кількість на підводних човнах в Чорному та Каспійському морях. Частина ракет запускається з прилеглих територій РФ і Білорусі та стратегічних бомбардувальників".

Микола Маломуж висловив думку, що розповсюдити рівномірно по всій території України ППО для захисту від авіа- та ракетних ударів окупантів неможливо. Однак, сьогодні українська сторона збиває 60-90% крилатих ракет.

"Щоб забезпечити стовідсотковий захист, нам потрібно ще півтора-два місяці нарощувати наші протиракетні та протиавіаційні комплекси, які поступають з-за кордону. Їх слід освоювати, бо вони нові".

Освоєння йде швидко, звітує розвідник, і скоро Україна зможе повністю закрити небо над Маріуполем.

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"До цього часу треба дожити. Дай бог, щоб наші бійці там утрималися, а для цього потрібна велика робота військовиків – проведення операції, а також дипломатичний формат, який збереже життя цивільним і військовим".

Маломуж нагадав, що політичне керівництво України свого часу віддало тактичне ядерне озброєння та ракетні комплекси Росії, прийнявши історично невірне рішення.

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