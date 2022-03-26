Україна не обговорює нейтралітет та наполягає на гарантіях безпеки – Подоляк

Михайло Подоляк зазначив, що для України дуже важливою є її територіальна цілісність. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Україна зараз наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, пише Frankfurter Allgemeine.

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Гарантії безпеки

За словами Подоляка, Україна в переговорах із РФ не обговорює сьогодні нейтралітет:

"Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, також у воєнному сенсі. Від цього залежить багато іншого. Це наша зустрічна позиція".

Фото – Офіс президента України.

Крім цього, радник глави Офісу президента розповів про майбутнє Криму та ОРДЛО:

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"Для нас територіальна цілісність дуже важлива. І це складне питання. Його повинні вирішувати тільки президенти України та РФ".

Також він розповів, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір про мир і гарантії безпеки для України:

"Тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна. Щоб це відбулось, потрібно, щоб наша армія ефективно працювала, а для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете закрити небо, дайте нам системи ПВО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили мирні міста. По-друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати міста, як Маріуполь. По-третє, потрібні санкції, на кшталт нафтового ембарго, максимального обмеження за фінансовими операціями тощо".

Михайло Подоляк відповів і на запитання, чи розчаровані українці в НАТО та партнерах:

"Ми вдячні за допомогу різних західних країн. Щодо НАТО. Це завдання воєнних НАТО – превентувати ризики війн або боротися з ними, якщо вони вже є. Це їхня робота. А вони кажуть: війна в Україні? Ні, ні, це не наша війна. Але війна триває, і це ж вже уламок Третьої світової. Це нас дивує. Крім цього, чому вони так рано заявляли, що в разі війни Росії проти України вони не будуть втручатися? Адже це провокувало Росію до ескалації".

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявляв, що принципове рішення, яке зупинить війну Росії проти України, може бути ухвалене лише на переговорах президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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