Україна не погодиться на нову пропозицію Макрона — Єрмак

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Україна не погодиться на альтернативи вступу до Євросоюзу. Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна". Так він відповів на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона створити "Європейську політичну громадськість".

"Ми не погодимося на альтернативи вступу до ЄС, які знову почали звучати останнім часом", – заявив Єрмак.

Глава Офісу президента також зазначив, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського та Балтійського флангів НАТО.

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"Загалом глибоке включення України до багатосторонніх форматів, що покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є важливим фактором безпеки", – сказав Єрмак.

Що пропонує Макрон

Президент Франції запропонував створити нову організацію Європи, яка б дозволила демократичним європейським країнам отримати нові можливості співпраці без обов'язкового приєднання до ЄС у майбутньому.

Макрон говорить про такі можливості:

політичної

у сфері безпеки

в енергетичній та транспортній сфері

інвестиціях

інфраструктурі

перетині кордонів

Проте такий формат співробітництва не влаштовує Україну.

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