Україна не погодиться на нову пропозицію Макрона — Єрмак

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Україна не погодиться на альтернативи вступу до Євросоюзу. Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна". Так він відповів на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона створити "Європейську політичну громадськість".
"Ми не погодимося на альтернативи вступу до ЄС, які знову почали звучати останнім часом", – заявив Єрмак.
Глава Офісу президента також зазначив, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського та Балтійського флангів НАТО.
"Загалом глибоке включення України до багатосторонніх форматів, що покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є важливим фактором безпеки", – сказав Єрмак.
Що пропонує Макрон
Президент Франції запропонував створити нову організацію Європи, яка б дозволила демократичним європейським країнам отримати нові можливості співпраці без обов'язкового приєднання до ЄС у майбутньому.
Макрон говорить про такі можливості:
- політичної
- у сфері безпеки
- в енергетичній та транспортній сфері
- інвестиціях
- інфраструктурі
- перетині кордонів
Проте такий формат співробітництва не влаштовує Україну.
Читайте також:
Зеленський розповів, що відповів Макрону на пропозицію про поступки Путіну