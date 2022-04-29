Україна об'єднала світ у боротьбі з російським злом: головні заяви влади за 29 квітня

Український народ поєднав цивілізований світ проти російського агресора. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 65-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують блокувати "Азовсталь" у Маріуполі та атакувати Україну крилатими ракетами. Тим часом Україна змогла об'єднати весь світ у боротьбі з російським злом.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 29 квітня.

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Президент України підбив підсумки 64-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 29 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян та повідомив, що США підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. понад 8 мільярдів заплановано на економічну підтримку. Ще 3 мільярди доларів буде направлено на гуманітарну допомогу.

"Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу та особисто президенту Байдену. Разом ми можемо точно зупинити російську агресію і надійно захистити свободу в Європі", – сказав Зеленський.

Президент також розповів, що Україна працює над тим, щоб отримати заблоковані активи Росії як компенсацію за збитки від війни, та розслідує злочини російських військових.

"Перші десять російських військових з 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ Росії, які вчинили злочини проти наших людей у Бучі, отримали статус підозрюваних. Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні дії всі деталі. І кожного знайдемо Як знайдемо і всіх інших російських нелюдів, які вбивали, катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та громадянську інфраструктуру в Україні", – заявив Зеленський.

Український лідер розповів, що провів у Києві переговори з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Пєтковим.

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"Болгарія – серед тих держав, які принципово і швидко відреагували на російську агресію. Я вдячний і уряду Болгарії, і болгарському народу за те, що вони не зволікали, щоб підтримати нашу державу", – наголосив він, додавши, що домовився з Петковим про ремонт української військової техніки на болгарських виробництвах про постачання української електрики до Болгарії.

Президент також наголосив на візиті до України генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

"Дуже важливо, що пан генеральний секретар побував у Бородянці Київської області та побачив, що там наробили російські окупанти. Сотні українських міст та сотні громад пережили те саме, що і Бородянка, і Буча. Російська армія в Україні свідомо і без сумнівів розтоптала все, на чому був заснований глобальний порядок після Другої світової війни Статут ООН, міжнародні конвенції, декларації, права людей і держав Все, що має гарантувати свободу та безпеку у світі, просто зруйноване російськими агресивними діями, тому ключовим питанням на переговорах з паном генеральним секретарем ООН було як нам зупинити російську агресію", – сказав Зеленський.

Він також наголосив на тому, що під час візиту генсека ООН Київ був атакований російськими ракетами.

"Російські удари по Маріуполі не припинялися навіть тоді, коли генеральний секретар ООН був на переговорах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших переговорів у Києві, до міста полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інститутів. Про спроби російського керівництва принизити ООН і все, що уособлює Організація", – заявив Зеленський.

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Закон про ленд-ліз допоможе боротися з російським злом

Прийняття в США закону про ленд-ліз дозволить спростити та прискорити постачання озброєння та іншої допомоги Україні. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Twitter.

"Палата США ухвалила Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року. Це важлива перемога українського народу, який зміг об'єднати цивілізований світ у боротьбі з російським злом. Ми щиро вдячні нашим союзникам", – написав він.

Світ завдячує безпеці Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів визначитись із гарантіями безпеки для української держави. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру в усьому світі. Ми тоді стукалися у двері НАТО, але вони так і не відчинилися. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ зобов'язаний безпеці Україні, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", – написав Кулеба.

"Команда Путіна" завдала 1900 ударів крилатими ракетами по Україні

1900 ударів крилатими ракетами завдала "команда Путіна" містами України. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"1900 варварських ударів по цивільних об'єктах з єдиною метою – вбивати українців. Саме це – масові вбивства крилатими ракетами – і є суттю "русского мира". Сьогодні Україна, завтра Європа, післязавтра – світ", – написав Подоляк.

Чи зустрінуться Зеленський та Путін найближчим часом

Михайло Подоляк також розповів про можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського із главою РФ Володимиром Путіним. Як заявив радник глави Офісу президента в інтерв'ю Радіо Свобода, зараз не час проводити переговори на найвищому рівні.

"Ми хочемо, щоб позиції України на цих переговорах були дуже і дуже потужними. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводитися так, як він повинен поводитися, – як лідер дійсно глобального плану. І він повинен мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати", – пояснив Подоляк.

Він також додав, що Росія ще має достатньо ресурсів, щоб продовжувати активні бойові дії на сході України.

"Вони хочуть здобути певні тактичні перемоги, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятися. Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі", – підсумував радник голови Офісу Зеленського.

Окупанти продовжують блокувати "Азовсталь" та атакувати ЗСУ під Харковом

Російські окупанти продовжують наступальні дії з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 29 квітня.

Зазначається, що за минулу добу українськими захисниками було вражено 15 повітряних цілей: один літак, п'ять крилатих ракет та дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"На Донецькому напрямку ворог здійснює обстріл позицій з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення. Мета – недопущення перегрупування наших військ. Також російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу "Азовсталь", – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує концентрувати зусилля на утриманні позицій у районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках. На Ізюмському напрямі активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередилися на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

Втрати російських окупантів становлять 23 000 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 23 000 солдатів та 986 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 986 (+16) од.,

бойових броньованих машин – 2418 (+29) од.,

артилерійських систем – 435 (+4) од.,

РСЗВ – 151 (+0) од.,

засобів ППО – 73 (+1) од.,

літаків – 189 (+2) од.,

вертольотів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки – 1695 (+7) од.,

кораблів/катерів/boats – 8(+0) од.,

цистерн із ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),

спеціальної техніки – 31 (+0),

пускових установок ВТРК/ТРК – 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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