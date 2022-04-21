Україна організує гумкоридор на Херсонщині: звідки можна евакуюватися

Україна організує новий гуманітарний коридор / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна організує новий гуманітарний коридор для евакуації мешканців трьох населених пунктів Херсонської області.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.
"Сьогодні також спробуємо пробити гуманітарний коридор з Херсонщини. Йдеться про три населені пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка", – написала Верещук.
Віцепрем'єр назвала три точки збору:
- смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);
- с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28-Б (біля сільради);
- с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).
Гуманітарний коридор із Маріуполя 20 квітня не спрацював
Гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося, розповіла віцепрем'єр Ірина Верещук.
"Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких. Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку", – зазначила Верещук.