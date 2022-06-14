Україна платить страшну ціну за статус кандидата в члени ЄС: головні заяви влади за 14 червня

Україна може стати кандидатом у члени ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 111-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти продовжують наступ на Сході, Кремль намагається використати продовольчу кризу як зброю, а Україна сплачує страшну ціну за вибір бути європейською демократією.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 14 червня.

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Президент України підбив підсумки 110-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч проти 14 червня і розповів, що за 110 днів війни Україні вдалося пройти великий шлях.

"Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнено. Зупинено наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, й міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську та Гуляйполю. Одеса залишається мішенню для російського флоту", – сказав президент.

Він також додав, що було зірвано десятки спроб наступу російської армії на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини.

"У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найжорстокіших битв у Європі та за Європу – українська армія і наша розвідка тактично все ж таки переграють російських військових. І це – попри значну перевагу росіян за кількістю техніки, а особливо – артилерійських систем. Ціна цієї битви для нас є дуже високою. Вона просто жахлива", – наголосив Зеленський.

Глава держави також пообіцяв повернути всі окуповані території.

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"Ми прийдемо у всі наші міста, у всі наші села, в яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях. Хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто у людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемося", – заявив Зеленський.

Економічне протистояння з Росією – це не лише санкції

Економічне протистояння з Росією – це не лише санкції. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що зараз Кремль намагається використати інструмент продовольчої кризи та продавати вкрадене українське зерно, зокрема країнам Африки.

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"Так Росія хоче посилити свій вплив у регіоні методами шантажу. Їжа використовується як зброя. Ми вдячні за позицію Білого дому, який працює з країнами, щоб запобігти продажу вкраденого українського зерна. Важливо якомога швидше ухвалити стратегію розблокування українських портів", – написав Єрмак.

Україна сплачує страшну ціну за статус кандидата у члени ЄС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів прем'єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі щодо його заяви, що на статус кандидата в члени ЄС насамперед заслуговує Грузія, а вже потім Україна та Молдова. Відповідне звернення український чиновник опублікував у своєму Twitter.

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, Іраклію Гарібашвілі. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. ЄС платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Тому що цінності важливіші за вигоду. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?" – написав Подоляк.

Окупанти наступають на Слов'янськ і підтягують сили до Сєвєродонецька

Російські окупанти не припиняють наступ на сході України. Зокрема, на Донбасі загарбники готуються продовжити наступ у напрямку Слов'янська та намагаються просуватися у бік Бахмута. Крім того, до Сєвєродонецька підтягують додаткові сили. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання з допомогою переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 32 500 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 32 500 солдатів і 1434 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1434 (+2),

бойових броньованих машин – 3503 (+11),

артилерійських систем – 721 (+3),

РСЗВ – 229 (+3),

засобів ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

вертольотів – 179 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблі/катери – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13),

спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Раніше ми писали, що Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста. І обіцяють невдовзі звільнити окуповані росіянами території.