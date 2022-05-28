Україна отримала зброю від Заходу, а РФ зазнала значних втрат: головні заяви влади за 28 травня

Росія втратила 30 тисяч вояків. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 94-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти втратили вже 30 тисяч своїх солдатів, РФ нарощує сили на Донбасі, а президент Володимир Зеленський пояснив, чому не закликав українців евакуюватись до початку війни.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 28 травня.

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Резніков розповів, яку зброю отримала Україна від Заходу

Завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів українські військові успішно відбивають атаки ворога. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Крім того, поповнюється парк артилерії 155-мм калібру. В Україну вже надійшла САУ М109 однієї з модифікацій.

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"Упевнений, що бойове братерство "Гарпунів" і наших "Нептунів" допоможе звільнити і знову зробити наше Чорне море безпечним, серед іншого – надійно захистити нашу Одесу. Надання цих ракет також стало результатом співпраці кількох держав, що допомогло нам отримати "Гарпуни" від данських партнерів за участі британських друзів. Я вже не раз відзначав британське лідерство й особливі зусилля мого друга та колеги – великого друга України Бена Воллеса", – зазначив він.

Також, за словами міністра, серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.

Український захисник. Фото: колаж "Сьогодні"

РФ щодня і щоночі нарощує сили на Донбасі

Командувач силами оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що обстановка в районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними силами України.

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"У Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська. Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника. Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", – сказав Наєв.

Він додав, що на Харківському та Запорізькому напрямках ЗСУ зміцнюють оборону.

Зеленський пояснив, чому не закликав українців евакуюватись до початку війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонували евакуювати українців із країни за рік до російського вторгнення. Але уряд свідомо не пішов на такий крок. Адже це суттєво зашкодило б українській економіці.

Зеленський заявив, що не погодився з пропозиціями США, щоб не створювати в Україні "непотрібну паніку".

"Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", – наголосив президент.

Він додав, що зараз Україні не вистачає щонайменше 5 млрд доларів у бюджеті. Цей дефіцит виник у березні. Зеленський вважає, що якби влада пішла на запропонований США крок, то Україна більше не мала б економіки.

"Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики. Щодо нашої армії, то вона була готова – ми це показали їм", – додав президент.

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОПУ

Данілов пояснив, що робити з Росією після її поразки в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що президента Російської Федерації Володимира Путіна "прибере" саме життя. І це відбудеться за нашої пам'яті.

"Його (Путіна – ред.) життя прибере. Це буде 100%. Я вже казав не раз, що це буде за нашої пам'яті. Також і Росія розвалиться за нашої пам'яті", – заявив Данілов.

Володимир Путін

За його словами, РФ не може "триматися", бо це штучне утворення:

"Це станеться. Ми дуже хотіли б, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати".

Крім цього, секретар РНБО розповів, що робити світові з Росією після її поразки в Україні:

"З Росії повинні прибрати зброю, зокрема ядерну. Дуже небезпечно залишати країну з ядерним озброєнням, яка може поводитися так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами та нормами, які сьогодні є".

Данілов заявив, що є країни, які "ніколи в житті ні на кого не нападали", а є держави, які живуть, постійно нападаючи на інші країни.

Генштаб повідомив про "ювілейні" втрати РФ

За 94 дні війни проти України Росія втратила вже 30 тисяч своїх вояків. Тільки минулої доби українські захисники ліквідували 250 окупантів. Найбільші втрати росіяни зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1330 (+8) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од.,

артилерійських систем – 628 (+5) од.,

РСЗВ – 203 (+2) од.,

засобів ППО – 93 (+0) од.,

літаків – 207 (+1) од.,

гелікоптерів – 174 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од.,

крилатих ракет – 116 (+1) од.,

кораблів / катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од.,

спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

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