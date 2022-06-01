Україна пообіцяла не обстрілювати Росію – Блінкен

Білий дім зробив усе, щоб Кремль не обстрілювали / Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову військову допомогу Україні на 700 мільйонів доларів. Можна сподіватися на отримання сучасних реактивних систем залпового вогню далекого радіусу дії MLRS та HIMARS, оскільки, за словами Блінкена, Україна дала гарантії США у тому, що не використовуватиме їх проти цілей на території РФ.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом з приводу нового пакету фінансової та військової допомоги для України.

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Що відомо

"Тільки сьогодні вранці президента США Джозеф Байден повідомив про новий пакет безпеки для України всього, що їй необхідно для того, щоб відбивати агресію Росії та мати сильніші позиції під час переговорів", – сказав Блінкен.

Він також наголосив на тому, що Україна обіцяла не використовувати дану зброю далекого радіусу дії проти об'єктів на російській території.

"Це Росія нападає на Україну, а не навпаки. Потрібно, щоб Росія зупинила агресію. Україна запевнила нас, що не використовуватиме зброю, що надається, проти цілей на російській території. Є довіра між Україною та США та між нашими партнерами. Раніше Байден дуже чітко говорив особисто Путіну, які кроки будуть зроблені, включно з наданням допомоги Україні, для захисту проти російської агресії. Це прямо сказано президентом Байденом Путіну. Однак Росія вирішила провести цю агресію, незважаючи на всі наші зусилля, які тривали багато місяців. Вони розпочали цей конфлікт", – пояснив ситуацію держсекретар США.

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