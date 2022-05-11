Україна запропонувала Росії спосіб обміну поранених з "Азовсталі"

Ірина Верещук повідомила, що Україна запропонувала Росії обмін військових з "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна шукає спосіб врятувати важкопоранених військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цього Росії запропонували обмін. Українських захисників пропонують обміняти на російських військовополонених.

Про таке повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

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Вона визнала, що станом на зараз військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

"Захисники "Азовсталі" здаватися в полон не хочуть. Це гідно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно", – зазначила Верещук.

Пропозиція України

За словами міністра, уряд пропрацьовує різні варіанти порятунку військових з "Азовсталі", але ідеального знайти не вдасться.

"Як перший крок запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", – повідомила Верещук.

Вона наголосила, що домовленості ще немає. Переговори тривають.

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