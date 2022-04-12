Зеленський: Україна стала однією з найзамінованіших територій у світі

Щодня знешкоджується щонайменше кілька тисяч таких предметі / Фото: Колаж: Сьогодні
Після російського вторгнення Україна стала однією із найбільш забруднених мінами країн у світі. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.
"Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч, небезпечних предметів. Це і снаряди, міни, розтяжки. Щодня знежирюються кілька тисяч таких предметів. Окупанти залишили міни скрізь, у будинках, на вулиці, у полях. Вони минули майно людей, машини, двері, свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним, це також повинно розглядатися як військовий злочин російських військ, вони свідомо зробили все, щоб убити і покалічити якомога більше людей, навіть коли були змушені відступати. з нашої землі", – сказав Зеленський.
За його словами, російські війська залишили по собі десятки, а то й сотні тисяч небезпечних предметів, це й не підірвані снаряди, міни, розтяжки.
Окупанти залишали міни прямо на вулицях, у полях, мінували майно людей, машини, двері.
Ситуація в Україні
- Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.
- ООН повідомляла, що до військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін.
- Раніше асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисяч квадратних кілометрів. Потенційно небезпечні території експерти нанесли на карту .
- Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що ще деякий період буде чути вибухи у Київській області , мешканців столиці та передмістя просять не хвилюватися – це розмінування територій.
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