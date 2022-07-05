Україна повернула 44 дитини, яких окупанти незаконно вивозили в РФ

В Україні розробляють зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану. / Фото: Колаж: Сьогодні,
У червні було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території (ТОТ) та в Росію.
Про це повідомило в Facebоok Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Повернення дітей
Більшість із повернутих – це діти-сироти або позбавлені батьківського піклування.
"Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", – йдеться в повідомленні.
Також уряд розробляє зміни в механізмі усиновлення дітей під час воєнного стану, що допоможе маленьким українцям, які втратили батьків, знайти нову родину та відчувати захист і турботу.
Окупанти взялися за новонароджених
У червні так званий заступник голови окупаційної "ВГА", колаборант Кирило Стремоусов заявив, що на Херсонщині всі діти, народжені після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство РФ.
Стремоусов додав, що на російські паспорти в області нібито "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах".
Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова вигадала спосіб допомогти Збройним силам України – вона пропонує на вулиці всім охочим зіграти з нею за благодійний внесок, який вона надішле військовим. Також ми писали, як підтримати дитину, що отримала травму або ушкодження під час війни.