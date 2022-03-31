Україна порушила майже 3,5 тисячі справ через воєнні злочини окупантів – Подоляк

Михайло Подоляк розповів про військові злочини РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіс генерального прокурора України розпочав 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", – написав Подоляк.

Окупанти вбили 148 українських дітей

За даними Офісу генпрокурора України, понад 380 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії РФ. З них 148 загинули та 232 поранені.

Ці цифри не остаточні, оскільки немає можливості проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань у місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Найбільше постраждало дітей у Київській області – 69, Донецькій – 57, Харківській – 53, Чернігівській – 41, Миколаївській – 30, Луганській – 30, Запорізькій – 22, Херсонській – 27, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях. У столиці серед потерпілих 16 дітей.