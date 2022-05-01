Україна закрила морські порти в окупованих Бердянську, Маріуполі, Скадовську та Херсоні

Україна закрила чотири морські порти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство інфраструктури України повідомило про закриття морських портів Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона. Такі обмеження діятимуть до деокупації цих територій від росіян.

Про це йдеться у відповідному наказі міністерства.

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Рішення ухвалили через неможливість обслуговувати судна та пасажирів, проводити вантажні, транспортні та інші пов'язані з цим види господарської діяльності.

Крім того, через російське вторгнення Україна не може гарантувати потрібний рівень безпеки судноплавства та забезпечувати охорону навколишнього природного середовища.

"Ми неодмінно поновимо роботу зазначених морських портів після перемоги України над російським окупантом", – повідомили у Мінінфраструктури.

Росія не змогла захопити Маріуполь

Росія відводить свої війська від Маріуполя. Сили окупантів перекидають у напрямку Запорізької області. Таку інформацію надали у Пентагоні.

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"Ми можемо повідомити, що ми бачили російські війська, що виходять з району Маріуполя і рухаються на північний захід, у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Росія захопила Маріуполь", – заявили у Міноборони США.

Водночас по Маріуполю продовжують завдавати ударів, як авіаційних, так і ракетних. США вважають, що Росія не робила б цього, якби вважала, що місто вже належить їй.

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