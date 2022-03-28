Українці показали, що у демократичному світі немає місця для диктатора – Рєзніков

Рєзніков звертав увагу на результати військової дипломатії. Колаж "Сьогодні"

Українці показали, що у демократичному світі немає місця для диктатора.

Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Рєзніков.

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"Наша армія, наш Український народ, надихає весь світ своєю мужньою боротьбою за мир та свободу. Ми показали, що у демократичному світі немає місця для диктатора. Перемога за нами! До речі, військова дипломатія дає добрі результати. Далі буде", – написав Резніков.

Міністр оборони також поділився потужним відео під трек "Доброго вечора, ми з України".

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У Туреччині вважають, що Україна та РФ близькі до консенсусу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв про готовність до посередництва у переговорах Москви та Києва. За його словами, Україна та Росія близькі до консенсусу по чотирьох із шести пунктів переговорного процесу .

Зокрема, зазначив турецький лідер, пункти стосуються вступу України до НАТО, офіційного статусу російської мови, часткового роззброєння та колективної безпеки.

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