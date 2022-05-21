Україні – танки та гаубиці, а Росії – енергетичне ембарго. Цитати лідерів 21 травня

Антоніу Кошту, Андерс Фог Расмуссен та Анка Фельдгузен - підтримують Україну / Колаж "Сегодня"
Лідери західних країн висловлюються на підтримку вступу України до Європейського Союзу .
Сайт "Сьогодні" зібрав головні цитати 21 травня.
Підтримка
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошту, який побував з візитом в Україні, пообіцяв усіляку підтримку нашій країні.
"Ми вже направили військову підтримку – спочатку нелетальну, потім летальна в рамках тих запитів, як направляла Україна у рамках наших можливостей. Що стосується конкретних запитів, ми зараз перевіряємо наявність своїх ресурсів... Все, що ми зможемо надати Україні, буде надано", – сказав високий гість.
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловив упевненість, що наша країна буде у ЄС.
"Підтримка українського членства серед населення ЄС зростає, і це дає мені підстави, що люди в Європі не дадуть урядам забути про Україну", – відзначив Маасікас, який 21 травня був присутній на церемонії підняття прапора ЄС біля будівлі Верховної Ради.
Віце-прем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд хоче покарати міжнародного злочинця Володимира Путіна.
"Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за їх незаконну війну і забезпечити, щоб Україна мала ресурси, необхідні для перемоги", – повідомила канадський міністр.
Німеччина
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію нинішньої влади Німеччини щодо санкцій проти Росії.
"Звичайно, Німеччина сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б всю динаміку в Україні. Нам потрібне німецьке лідерство. Звичайно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Але, порівняно з ціною затяжної війни, ця ціна була б невеликою", – сказав Андерс Фог Расмуссен.
Водночас, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що підтримка нашій країні буде.
"Україна може покластися на підтримку Німеччини, зокрема, через постачання протитанкових гранатометів і мін, гаубиць, танків та іншої військової техніки. Рада, що українські солдати навчаються в Німеччині користуватися новою зброєю" , – сказала Анка Фельдгузен.
Попередні висловлювання
- 19 травня західні політики висловлювалися проти збереження особи Путіну.
- 11 травня світові політики говорили про занепокоєння з приводу голоду, що загрожує, низці країн через розв'язаної Росією війни в Україні.
- 10 травня західні політики висловлювалися про підтримку вступу України до ЄС і знову заявляють, що будуть із нами до повної перемоги над Росією.
- 4 травня президент США Джозеф Байден повідомив яку роль у світовій історії зараз грає Україна.