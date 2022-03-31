Українська розвідка звернулася до армії Білорусі: ми знаємо про вас усе

Армію Білорусі намагаються втягнути у війну проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне управління розвідки Міноборони України закликало білоруських військових не брати участь в агресії РФ. У розвідці також зазначили, що мають повну інформацію про всіх білоруських військовослужбовців.

"Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо білоруського народу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил та закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни", – йдеться у заяві ГУР, опублікованій у Facebook.

Як зазначили у розвідці, злочини окупантів проти мирного населення, зокрема дітей та жінок, "не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною – Білоруссю".

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"Також запевняємо Вас, що ми маємо в своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України. Сподіваємось на вашу розсудливість. Серйозність наших заяв підтверджуватимемо публікацією відповідної інформації", – йдеться у заяві.

РФ накопичує військову техніку біля Білорусі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Також повідомляється, що на території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують війну РФ проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

У Генштабі Збройних сил України вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.