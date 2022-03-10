Українські біженці знімають відео англійською мовою, щоб збирати гроші для ЗСУ

Українські біженці збирають гроші для військових. Фото: колаж "Сьогодні"

З 24 лютого, коли армія Росія вторглася в Україну, понад 1,7 мільйона людей залишили країну. Сотні тисяч громадян перемістилися на захід України. Багато хто з біженців допомагає тим, хто залишився в зоні бойових дій, і збирає гроші для українських військових та бійців територіальної оборони.

Відомі українські актори, спортсмени та лікарі, які були змушені покинути свої будинки, почали масово записувати відеоролики, в яких англійською мовою звертаються до міжнародної спільноти, інформують про трагічні події в Україні та закликають надати фінансову підтримку Збройним Силам України, які захищають від російських окупантів не лише Україну, а й усю Європу.

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Я завжди віддавала все, щоб першою перейти фінішну пряму. Я біжу і віддаю все знову зараз, коли Росія нападає на мою країну. Але цього разу для того, щоб захистити сина від жаху війни. Мені не потрібна допомога. Я сильна і сама можу захистити свого сина. Але прошу всіх, хто дивиться це відео, підтримати українську армію", – заявила в одному з роликів українська актриса та тріатлоністка, учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012 та 2016 років Юлія Єлістратова.

Вона також висловила впевненість, що Путін не планує зупинятись на захопленні України.

"Не вірите що Путін піде далі за Україну? Ми теж не вірили в його напад. Допоможіть Україні сьогодні. І тоді завтра не треба буде просити про допомогу", – сказала Єлістратова.

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Відомий лікар-косметолог Світлана Сокуренко також закликала до надання допомоги військовим.

"Я лікар-косметолог з Києва. Я звикла робити людей красивими і бачити їх задоволені та щасливі обличчя у моєму салоні краси. Але задоволених та щасливих облич у Києві більше немає. І можливо, мого салону краси більше не існує. Як більше немає мого будинку Але війна йде. Є російські загарбники. Сотні зруйнованих будинків, тисячі вбитих і сотні тисяч постраждалих", – розповіла вона.

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Сокуренко додала, що допомагає біженцям заради усмішок на їхніх обличчях.

"Намагаюся знайти усміхнені обличчя. Ось чому я допомагаю біженцям. Я їх дуже добре розумію, бо вони залишилися без даху над головою, як і я. І я не бажаю нікому та будь-якій західній країні мати такий досвід, як втрата дому, роботи, життя. Якщо ви не хочете опинитися в такій ситуації, ви повинні допомогти українській армії прямо зараз. Бо тільки вона зараз стоїть між вами та шаленим тираном Путіним", – наголосила Сокуренко.

Як повідомляв сайт "Сьогодні" раніше, до списку ТОП-5 країн, за даними Державної прикордонної служби, куди виїхали українці після вторгнення Росії в Україну, увійшли Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Молдова. Австрія – ще один популярний напрямок серед українців.

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