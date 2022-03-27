Українські військові відмовилися покидати Маріуполь – Зеленський

Українські військові боронять Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині окупованого Маріуполя є наші війська, і вони відмовилися залишати місто.
Про це глава держави повідомив в інтерв'ю російським виданням.
"Усередині Маріуполя є наші війська. Це щодо того, чому інформаційний хаос. Бо всередині там, де вони можуть залізти, там вони і зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, які відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями. Я говорю з ними – ну, раз на два дні точно виходжу на зв'язок, дуже намагаюся знаходити на це час, для мене це важливо. Я їм кажу, що я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося… Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути — і ви відчуваєте, що так правильно і що ви можете вижити, зробіть це", – зазначив Зеленський.
Президент додав, що він дав право вибору військовим, але вони заявили, що не можуть покинути Маріуполь, оскільки там поранені люди, і вони їх не покинуть.
"Я їм надав право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо покинути місто. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає, – російських солдатів та громадян України. Усіх. Це натовпи… Не натовпи, вибачте. Я не можу про людей сказати "купи". Не можу знайти правильне російське слово. Я просто не знаю", – підсумував Зеленський.
Росія тримає дітей Маріуполя як душі для обмінного фонду – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь заблоковано російськими військовими, заблоковано всі в'їзди та виїзди з міста. За його словами, заміновано порт. Крім того, у місті гуманітарна катастрофа.
Як розповів Зеленський, заїхати з харчами, ліками та водою в Маріуполь неможливо. Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої та вбивають водіїв.
"Що відбувається із цими вантажами, я вам не можу сказати. Багато що з того було відвезено назад. Тобто це наш напрямок – Запорізьке-Бердянське, вся Запорізька область – складний, там 100-120 кілометрів найскладніших викликів. Постійно тривають обстріли", – зазначив президент.
Зеленський наголосив: за нашими даними, понад дві тисячі дітей вивезено з Маріуполя, і їхня точне місцеперебування невідоме.
"Вони можуть бути там як із батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, який це вигляд має взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі обмінного фонду. Немає культурних слів — лише емоційні літери зараз вискакують, на жаль. Але тому що ми з вами відверті, і я, в принципі, завжди намагаюся бути відвертим", – додав глава держави.
Ситуація у Маріуполі:
- 25 березня експерший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його у заручники, але щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де були медики та вагітні.
Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.