Українські військові відмовилися покидати Маріуполь – Зеленський

Українські військові боронять Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині окупованого Маріуполя є наші війська, і вони відмовилися залишати місто.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю російським виданням.

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"Усередині Маріуполя є наші війська. Це щодо того, чому інформаційний хаос. Бо всередині там, де вони можуть залізти, там вони і зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, які відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями. Я говорю з ними – ну, раз на два дні точно виходжу на зв'язок, дуже намагаюся знаходити на це час, для мене це важливо. Я їм кажу, що я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося… Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути — і ви відчуваєте, що так правильно і що ви можете вижити, зробіть це", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що він дав право вибору військовим, але вони заявили, що не можуть покинути Маріуполь, оскільки там поранені люди, і вони їх не покинуть.

"Я їм надав право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо покинути місто. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає, – російських солдатів та громадян України. Усіх. Це натовпи… Не натовпи, вибачте. Я не можу про людей сказати "купи". Не можу знайти правильне російське слово. Я просто не знаю", – підсумував Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь заблоковано російськими військовими, заблоковано всі в'їзди та виїзди з міста. За його словами, заміновано порт. Крім того, у місті гуманітарна катастрофа.

Як розповів Зеленський, заїхати з харчами, ліками та водою в Маріуполь неможливо. Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої та вбивають водіїв.

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