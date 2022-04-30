Українські військові знищили на півдні безпілотник і гаубицю ворога

Серед влучень українських військових – ворожа самохідна гаубиця "Мста-С". / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 30 квітня сили оборони України продовжують ведення бойових дій по зайнятому рубежу на Миколаївщині й Херсонщині.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Південь".

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Яка ситуація

У командуванні заявили, що окупанти продовжують тактику артилерійсько-мінометних обстрілів підходів до власних позицій, полишених населених пунктів та позицій українських військ.

"Протягом ночі під час виконання завдання розвідки черговий безпілотний "Орлан-10" противника влучно вражений нашими воїнами. Також серед наших влучань – ворожа самохідна гаубиця "Мста-С". Інші втрати ворога уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, на окупованих територіях росіяни продовжують пресинг населення щодо прийняття новопризначеної "влади", а також підготовку до масштабного святкування 9 травня. Зазначається, що в Каховці ворог навіть запланував проведення параду.

Також у командуванні заявили, що в прикордонних районах, зокрема вздовж Придністров’я, обстановка стабільна й контрольована силами оборони. Водночас корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії зберігає загрозу ракетних ударів з моря.

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Нагадаємо, високопосадовець міністерства оборони США заявив, що воєнна кампанія Росії на сході України просувається повільніше, ніж це було заплановано Кремлем.

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