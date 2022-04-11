Українські військові в зоні ООС відбили 6 атак окупантів і знищили 4 танки

Українські військові завдали ударів російським окупантам. / Фото: Колаж: Сьогодні

Впродовж 11 квітня українські військові успішно відбили шість атак ворога в зоні ООС, завдавши ударів російським окупантам.

Про це повідомила в Facebook пресслужба ООС.

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Яка ситуація

Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, п'ять одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, вісім артилерійських систем противника.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати ворога. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА.

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