Українські військові в зоні ООС успішно відбили 12 атак окупантів і знищили сім автомобілів

Українські захисники знищили багато техніки ворога. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж 10 травня українські військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності військові завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомила в Facebook пресслужба ООС.

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Яка ситуація

Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів ворога.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – йдеться в повідомленні.

ЗСУ нищать окупантів

З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 26 000 солдатів та тисячі одиниць бойової техніки. Також ЗСУ знищили 199 літаків та понад тисячу танків РФ. Найбільші втрати противника були на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.05:

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особовий склад – близько 26000 (+350) осіб,

танки – 1170 (+25) од.

бойові броньовані машини ‒ 2808 (+44) од.,

артилерійські системи – 519 (+6) од.,

РСЗВ – 185 (+0) од.,

засоби ППО – 87(+0) од.,

літаки – 199 (+0) од.,

гелікоптери – 158 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі/катери – 12 (+0) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 1980 (+10) од.,

спеціальна техніка – 41 (+0).

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