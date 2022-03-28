Українські війська ефективно стримують просування окупантів на декількох напрямках – командування

Війна РФ проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сили оборони України продовжують вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Південь".

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Що відбувається

За інформацією командування, наразі тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Водночас українські війська ефективно стримують просування російських окупантів у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

"На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів у районі населеного пункту Верхньоторецьке. На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала", – повідомили в командуванні.

Фото – оперативне командування "Південь".

Крім цього, стало відомо, що оборона Києва стримує окупантів, які намагаються прорватися з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти.

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"На півдні основні зусилля сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони", – вказали в командуванні.

Також на Донецькому та Луганському напрямках було відбито п'ять атак ворога. Зокрема, знищено два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також окупанти мають втрати у живій силі – кількість уточнюється.

Командування повідомило, що угрупованням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу було знищено чотири літаки, один вертоліт, два БПЛА різних типів та дві крилаті ракети.

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Нагадаємо, в четвер, 24 березня, сили Протиповітряної оборони ЗСУ на Ізюмському напрямку Харківської області знищили російський винищувач Су-35. Пілота ворожого літака було затримано українськими військовими.

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