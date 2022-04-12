Українським дітям загрожує голод через війну — Денісова

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В Україні з 3,2 млн дітей, що залишилися у своїх домівках, близько 1,6 млн дітей ризикують жити на межі голоду та зіткнутися з ризиком нестачі їжі через війну. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, цитуючи дані ЮНІСЕФу.
На сьогодні внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 навчальних закладів, 87 з них зруйновано повністю.
"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням права дітей України на життя та безпеку, гарантовані Гаазькими та Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності та порушення прав дітей РФ в Україні", – заявила Денісова.
Омбудсмен закликала міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби з країною-агресором РФ.
Загинуло 186 дітей
Станом на ранок 12 квітня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 186 (+3 за добу) дітей та постраждало 344 дитини (+2 за добу).
Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, зазначила вона. Денісова розповіла про останні випадки загибелі дітей від рук російських військових.
- Внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в Маріуполі загинула півторарічна дівчинка.
- Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території села Гавронщина Бучанського району Київської області, було виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поруч було поховано тіла п'яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.
- На Київщині виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряда.
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