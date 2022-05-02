Український "Байрактар" знищив два військові катери окупантів (відео)

"Байрактар" потопив два російські катери типу "Раптор" / Фото: Колаж: Сьогодні

Український безпілотник "Байрактар" 2 травня знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

Відео знищення бойових кораблів показав у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Реклама

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар". Разом до Перемоги!" – йдеться у підписі до відео.

ЗСУ потопили крейсер "Москва"

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту сталася пожежа, корабель затонув, його капітан та більшість членів екіпажу загинули.

Знищений українськими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

Реклама

Ракетний крейсер "Москва", побудований на миколаївському заводі в 1979 році, за борги був "переданий" РФ бартером в 1992 році.

Розробка та виробництво одного дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" коштували $66 млн, що в 11 разів менше за розрахункову вартість "Москви".

На борту затопленого крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки, доля яких поки що невідома.

Реклама

Як пишуть британські ЗМІ, успішна операція ЗСУ не лише оголила весь ЧФ РФ перед українськими "Байрактарами", але й похитнула силове панування Росії у Чорноморському регіоні

Зазначимо, що "Москва" – той самий російський військовий корабель, який українські прикордонники з острова Зміїний подіслали "нах**".