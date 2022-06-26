Український спецназ показав знищення колони РСЗВ ворога у Донецькій області

Розвідники знищили колону РСЗВ ворога на Донеччині. Колаж "Сьогодні"

3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій ЗСУ показав знищення колони ворожих військ у Донецькій області. З

Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці підрозділу.

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Подробиці

"По-перше, це – красиво. Але перш за все – необхідно. Не секрет, що артилерія противника має перевагу над нашою. Отже, вона завжди є пріоритетною метою українських воїнів. І особливо, коли йдеться про системи великого калібру", – йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Розвідники СЗГ у Донецькій області виявили колону ворога, яка налічувала шість РСЗВ "Ураган", транспортно-зарядні машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП.

Путін готується закінчити війну? Розвідка назвала дві можливі дати

Російські політтехнологи опрацьовують дві ймовірні дати закінчення війни в Україні За їхніми розрахунками, війну можуть припинити у вересні чи грудні цього року. Все залежатиме від того, наскільки окупанти матимуть змогу реалізувати свої плани в Україні.

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Перша гранична дата – 11 вересня, коли у Росії єдиний день голосування.

"Саме цього дня можуть бути порушені питання проведення "референдумів" або інших заходів щодо приєднання окупованих територій до Росії, або створення квазідержавних утворень на кшталт "херсонська народна республіка", або об'єднання їх з Кримом", – пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцьк. .

Раніше ми писали, що Збройні сили України мають зайти на територію Криму до кінця року .

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков висловився терміни війни в Україні.